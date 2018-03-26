Посольство США выразило соболезнования семьям погибших в Кемерове

На данный момент в кемеровском ТЦ продолжается разбор завалов. Опознаны тела пяти погибших.

Посольство США выразило официальные соболезнования в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщила на своей странице в Twitter официальный представитель диппредставительства Мария Олсон.

Она назвала произошедшее в Сибири «ужасной трагедией», и добавила, что молится за пострадавших.

По последним данным, в пожаре в Кемерово погибло 53 человека, большинство из которых — дети. Сейчас разбор завалов продолжается.