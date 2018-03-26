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10:40   26 Марта 2018
Россия
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По крайней мере 11 человек остаются в больницах после пожара в Кемерово

По крайней мере 11 человек остаются в больницах после пожара в Кемерово

Самый тяжелый пациент - мальчик 11 лет, который, спасаясь от огня, спрыгнул с четвертого этажа торгового центра.

Об этом в понедельник рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. 

Огонь вспыхнул в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово накануне, 25 марта. В результате происшествия погибли 53 человека, в частности, дети. Полиция считает, что причиной возгорания могла стать неисправность электрических сетей.

Скворцова в понедельник, 26 марта, рассказала журналистам, что после пожара за помощью к медикам обратились не менее 40 человек. Большинство из них получили амбулаторную или краткосрочную стационарную помощь. В больницах остаются 11 пострадавших. Самый тяжелый из них - 11-летний мальчик. Он спрыгнул с четвертого этажа, чтобы спастись от огня. Его семья - мать, отец и младшая сестра - спастись не смогли.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое. У него поражающая травма грудной клетки, пневмонит, перелом костей таза, а также травма органов брюшной полости. Тем не менее в течение минувшей ночи врачи фиксировали улучшение состояния.

Второй по тяжести пациент - молодой человек 18 лет. Он также спрыгнул с четвертого этажа, но удачнее. У него, прежде всего, черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, а также травма органов грудной полости. Его состояние ближе к средней тяжести.

Остальные пострадавшие поступили в больницы с отравлением угарным газом различной степени.

Автор: Юлия Халус
#россия #пожар #происшествия #чп #кемерово #новости #зимняя вишня
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