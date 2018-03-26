Выборы президента начались в Египте

В понедельник, 26 марта, стартовали трехдневные выборы президента Египта. Глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси является бесспорным фаворитом. Ранее он призвал египтян активно участвовать в голосовании, чтобы обеспечить высокую явку.

BREAKING: Polls open in Egypt's election with a win for the incumbent, President Abdel-Fattah el-Sissi, a foregone conclusion — The Associated Press (@AP) March 26, 2018

Второй кандидат на пост — Муса Мустафа Муса, лидер партии «Завтра». Оппозиция обвинила власть в выдвижении «искусственного противника», с целью обеспечить видимость демократии. Другие кандидаты, заявив о желании участвовать в выборах, в итоге сняли кандидатуры.