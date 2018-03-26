Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерово

Спикер Госдумы подчеркнул, что главная задача сейчас — оказать помощь семьям погибших.

Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших от имени всех депутатов Государственной Думы. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба Госдумы.

Володин отметил, что самое главное сейчас — оказать всю возможную помощь семьям погибших.

Пожар в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерове вспыхнул 25 марта. В трагедии погибли 53 человека.