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Власти Волоколамска отправят примерно 50 детей в оздоровительные лагеря

Власти Волоколамска отправят примерно 50 детей в оздоровительные лагеря

 Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

 Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

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10:25   26 Марта 2018
Россия
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Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерово

Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерово

Спикер Госдумы подчеркнул, что главная задача сейчас — оказать помощь семьям погибших.

Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших от имени всех депутатов Государственной Думы. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба Госдумы.

Володин отметил, что самое главное сейчас — оказать всю возможную помощь семьям погибших. 

Пожар в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерове вспыхнул 25 марта. В трагедии погибли 53 человека.

Автор: Юлия Стрелкова
#пожар #чп #кемерово
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