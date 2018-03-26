Детский омбудсмен Кузнецова призвала проверить все ТЦ в России

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, следует ответственно проверить все торговые центры по стране на предмет безопасности. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, пожар в Кемерово произошел в воскресенье. По некоторым данным, очаг возгорания находился на последнем этаже. На данный момент идет разбор завалов. Погибло 53 человека, еще 16 считаются пропавшими без вести.