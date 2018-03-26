Полиция нашла пять человек, считавшихся пропавшими при пожаре в Кемерово
Все они живы и здоровы. В момент пожара они находились вне торгового центра.
Огонь вспыхнул в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово накануне, 25 марта. Согласно данным правоохранителей, жертвами пожара стали 53 человека, в том числе дети. Причиной возгорания могла стать неисправность электрических сетей.
Российский журналист Сергей Корнеевский в Twitter сообщил, что полицейским удалось отыскать пять человек, которых ранее признали без вести пропавшими при пожаре в Кемерово. Все они живы.
Полиция нашла пять человек, считавшихся пропавшими без вести при пожаре в Кемерово— Сергей Корнеевский (@SKorneevsky) March 26, 2018