Полиция нашла пять человек, считавшихся пропавшими при пожаре в Кемерово

Все они живы и здоровы. В момент пожара они находились вне торгового центра.

Огонь вспыхнул в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово накануне, 25 марта. Согласно данным правоохранителей, жертвами пожара стали 53 человека, в том числе дети. Причиной возгорания могла стать неисправность электрических сетей.

Российский журналист Сергей Корнеевский в Twitter сообщил, что полицейским удалось отыскать пять человек, которых ранее признали без вести пропавшими при пожаре в Кемерово. Все они живы.