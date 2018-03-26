Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Дмитрий Кислицын рассказал о состоянии родственников жертв трагедии.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово — это преступная халатность. Об этом в беседе с ИА «Политика Сегодня» заявил уполномоченный по правам ребенка Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

«Совершено преступление в отношении людей, в отношении детей. Надо принимать решительные, серьезные меры и они будут приняты, уверяю вас», — сказал детский омбудсмен.

В частности, по его словам, нужно отрабатывать на практике с детьми и взрослыми, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, подобно той, что произошла в торговом центре.

«Кузбасс, как регион, где много шахт, хорошо готов к подземным авариям. Отработана система горно-спасательных работ. Но подобная трагедия — она первая у нас. Конечно, будет извлечен опыт», — отметил Кислицын.

В то же время он считает, что пока рано говорить о кадровых перестановках в правительстве области после пожара в «Зимней вишне». Но уверен, что те, кто отвечал за пожарную безопасность в торговом центре, а также контролирующие органы должны понести наказание.

По словам Дмитрия Кислицына, точное число детей, погибших при пожаре в торговом центре пока неизвестно. По последним данным, жертвами стали 56 человек.

«Термические повреждения тел очень сильные, поэтому сложно определить, кто взрослый, а кто ребенок. Я только что вернулся из штаба. Был в спортзале, где собрались родители и близкие тех, кто был вчера в торговом центре. Обстановка жуткая: горе, слезы. С каждым родителем работают психологи - людей заговаривают. Там же в спортзале священнослужители провели молебен», — рассказал омбудсмен.

Он заверил, что система оказания помощи семьям погибших и пострадавших отработана. Как только закончится разбор завалов и станет ясна окончательная картина случившегося, социальные службы начнут активно работать. Кислицын подчеркнул, что на месте ЧП находятся глава МЧС Владимир Пучков и глава Минздрава Вероника Скворцова, которые оперативно докладывают и происходящем напрямую президенту РФ Владимиру Путину.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел днем 25 марта. На 10 часов утра по московскому времени 26 марта известно о 56 погибших. 11 человек находятся в больнице. Самое тяжелое состояние - у 11-летнего мальчика, который выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от огня. Вся его семья погибла в торговом центре.