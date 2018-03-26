Президент Республики Корея подписал проект поправок к конституции

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин утвердил проект поправок к конституции, который подготовила администрация. Согласно новым поправкам, президент сможет избираться на два срока подряд. Один срок составляет четыре года.

Сообщается, что глава государства предложил вынести данный проект поправок на всенародный референдум во время местных выборов, которые пройдут 13 июня.

Напомним, с 1987 года президент Республики мог избираться только на один срок, который длился пять лет. Предложенные поправки не коснутся нынешнего президента Мун Чжэ Ина.