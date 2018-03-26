Захарова назвала действия Лондона по делу Скрипаля колоссальной авантюрой

В эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания не в состоянии отстоять собственные тезисы по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Она объяснила, что Лондон плохо проработал обвинения в адрес Москвы. Неубедительность аргументации британской стороны заметили даже местные СМИ. Соответственно, можно сказать, что Британия в этом деле перешла к концепции «черного пиара мирового масштаба». Это колоссальная авантюра.

Однако, предупредила дипломат, британских коллег, которые пытаются представить Россию в образе врага, ждет сюрприз.