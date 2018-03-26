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Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 53

Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 53

Дефекты электросети‍ могли стать причиной пожара в Кемерово

Дефекты электросети‍ могли стать причиной пожара в Кемерово

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

 Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

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9:18   26 Марта 2018
Россия
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Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 53

Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 53

Спасатели обнаружили на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове тела 53 погибших. Следственный комитет информацию о жертвах подтвердил. Еще 16 человек остаются пропавшими без вести. 

12 человек доставили в больницы, им оказывают необходимую помощь. 

Пожар в торговом центре полностью ликвидирован, сейчас происходит разбор завалов. Замглавы МЧС Владлен Аксенов заявил, что могли сохраниться отдельные очаги тления. Также он сообщил, что два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж. 

Автор: Виктория Разумовская
#пожар #чп #кемерово #торговый центр
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