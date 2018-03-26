Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 53

Спасатели обнаружили на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове тела 53 погибших. Следственный комитет информацию о жертвах подтвердил. Еще 16 человек остаются пропавшими без вести.

12 человек доставили в больницы, им оказывают необходимую помощь.

Пожар в торговом центре полностью ликвидирован, сейчас происходит разбор завалов. Замглавы МЧС Владлен Аксенов заявил, что могли сохраниться отдельные очаги тления. Также он сообщил, что два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж.