Свыше 90 человек пострадали в столкновениях с полицией в Барселоне

Каталонская медслужба сообщила о 92 пострадавших при столкновениях с правоохранителями в Барселоне.

23 из них – сотрудники местной полиции. В целом, обращались к врачам с только ушибами. Однако один человек получил тяжелые травмы. СМИ сообщили о трех задержанных.

В нескольких городах Каталонии проходят митинги против задержания экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Возле представительства испанского правительства в Барселоне митингующие бросали дымовые шашки, выкрикивали в адрес правоохранителей разные лозунги, называли их «предателями».

Экс-главу правительства Каталонии задержали в Германии при пересечении границы с Данией. Ранее власти Испании отстранили Пучдемона и его коллег от власти. Они бежали в Бельгию.