Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 53

Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 53

Дефекты электросети‍ могли стать причиной пожара в Кемерово

Дефекты электросети‍ могли стать причиной пожара в Кемерово

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

 Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время
Захарова назвала действия Лондона по делу Скрипаля колоссальной авантюрой

Захарова назвала действия Лондона по делу Скрипаля колоссальной авантюрой

 Свыше 90 человек пострадали в столкновениях с полицией в Барселоне

Свыше 90 человек пострадали в столкновениях с полицией в Барселоне
Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 53

Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 53

Дефекты электросети‍ могли стать причиной пожара в Кемерово

Дефекты электросети‍ могли стать причиной пожара в Кемерово

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

 Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время
Захарова назвала действия Лондона по делу Скрипаля колоссальной авантюрой

Захарова назвала действия Лондона по делу Скрипаля колоссальной авантюрой

 Свыше 90 человек пострадали в столкновениях с полицией в Барселоне

Свыше 90 человек пострадали в столкновениях с полицией в Барселоне
9:04   26 Марта 2018
Весь мир
49

Цукерберг принес извинения за утечку данных пользователей Facebook‍

Цукерберг принес извинения за утечку данных пользователей Facebook‍

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями социальной сети за утечку данных. Утечку осуществила британская компания Cambridge Analytica. Заявление Цукерберга опубликовано в нескольких СМИ.

Американский предприниматель заявил, что на данный момент вводятся меры, благодаря которым ситуация не повторится. 22 марта Facebook предпринял соответствующие меры, вплоть до досконального аудита разработчиков приложений перед тем, как допускать их к персональным данным пользователей.

«Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего», — сказал он.

Cambridge Analytica похитила даннные порядка 50 миллионов пользователей Facebook, вероятно, с целью использовать их в ходе выборной кампании в США. 17 марта компанию привлекли к ответственности. 

Автор: Виктория Разумовская
#facebook #кибербезопасность #утечка данных #cambridge analytica
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Меркель предрекли последний срок Весь мир
Меркель предрекли последний срок
Место на немецком политическом Олимпе, по прогнозу политолога, займет национал-консервативная «Альтернатива для Германии».
12:51   25 Марта 2018
12488
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

11:02   24 Марта 2018
15348
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
15079
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
9158
Новости smi2.ru
Меркель предрекли последний срок

Меркель предрекли последний срок

 Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

 Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»

Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»

 Ничего хорошего: в Крыму прокомментировали идею украинского омбудсмена приехать на полуостров

Ничего хорошего: в Крыму прокомментировали идею украинского омбудсмена приехать на полуостров