Цукерберг принес извинения за утечку данных пользователей Facebook‍

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями социальной сети за утечку данных. Утечку осуществила британская компания Cambridge Analytica. Заявление Цукерберга опубликовано в нескольких СМИ.

Американский предприниматель заявил, что на данный момент вводятся меры, благодаря которым ситуация не повторится. 22 марта Facebook предпринял соответствующие меры, вплоть до досконального аудита разработчиков приложений перед тем, как допускать их к персональным данным пользователей.

«Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего», — сказал он.

Cambridge Analytica похитила даннные порядка 50 миллионов пользователей Facebook, вероятно, с целью использовать их в ходе выборной кампании в США. 17 марта компанию привлекли к ответственности.