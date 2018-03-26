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8:54   26 Марта 2018
Весь мир
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Польша собирается заменить газ из РФ импортом из Норвегии и США

Польша собирается заменить газ из РФ импортом из Норвегии и США

Польский посол в РФ Влодзимеж Марчиняк сообщил об этом.

Марчиняк заявил, что речь идет не об отказе от поставок газа из РФ, а о независимости. Такое решение связано со стремлением к диверсификации источников, уточнил он.

Большая часть природного газа в стране пока еще из России, но Польша уже заявила о желании покупать его у Норвегии через Прибалтику, а также у Соединенных Штатов, передает ТАСС. Если цены у американцев будут высоки, она станет закупать газ и у других поставщиков. 

Согласно договору между российской и польской сторонами, поставки российского газа в Польшу будут совершаться еще четыре года. 

Ранее польский президент Анджей Дуда выразил недовольство ценой российского газа и заявил, что страна хочет покупать его у России на тех же условиях, что и Германия.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #польша #экономика #норвегия #природный газ
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