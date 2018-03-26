Спасатели обследовали около 70% площади двух залов в кемеровском ТЦ

Сотрудникам МЧС удалось обследовать около 70 процентов площади двух залов кемеровского торгового центра, где накануне произошел пожар. В третьем зале обследовано порядка 5 процентов. Спасатели разбирают конструкции. Отмечается, что также монтируется подъемник, с помощью которого удастся обрезать все металлические элементы через крышу. Об этом ИА «Политика сегодня» сообщил источник в МЧС.

В воскресенье, 25 марта, в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате случившегося пострадали 45 человек.

По уточненным данным, в результате трагедии погибли 53 человек. Без вести пропало 16 человек.