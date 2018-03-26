Дефекты электросети‍ могли стать причиной пожара в Кемерово

Специалисты предположили, что причиной пожара в кемеровском ТЦ могла стать неисправность электрических сетей. Проводка могла не выдержать высокую нагрузку и, вероятно, не имела должную защиту от скачков напряжения.

По словам жителей Кемерово, в ТЦ за зиму несколько раз отключали свет, а в ноябре центр закрывался из-за проблем с проводкой. Отмечается, что следователи будут рассматривать разные версии случившегося, в том числе поджог.

Также следственный комитет начал допрос гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок.