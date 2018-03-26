Видео с места пожара ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово разместили в Сети

Один из очевидцев разместил видеоролик в соцсети «ВКонтакте».

Огромное количество дыма и пламя, с которым не могли справиться долгое время, заставили его опасаться за то, что соседний магазин тоже может загореться. В нем находятся товары, которые легко воспламеняются.

По последним данным, жертвами стали 53 человека. Согласно заявлениям родственников и близких, без вести пропали 16 человек.

На месте все еще ведутся работы, но процесс осложнен загазованностью, большим количеством дыма. Местами все еще сохраняется высокая температура. Внутри здания имеются неустойчивые конструкции. Спасатели рискуют своей жизнью и здоровьем, и все равно продолжают операцию.