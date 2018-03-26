Учебные ракетные стрельбы выполнили корабли ТОФ

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», входящие в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), провели учения. Удары по условному противнику отрабатывались совместно с палубными вертолетами Ка-27ПЛ и противолодочными самолетами Ил-38Н.

По словам Воскресенского, был отработан поиск и слежение за субмариной «противника», затем «Адмирал Трибуц» нанес по ней удар с помощью противолодочных ракето-торпед. Второй корабль также атаковал торпедным оружием.