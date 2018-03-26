Российский депутат: Пожар в ТЦ в Кемерово стал сигналом для надзорных органов

Депутат Государственной думы России Николай Говорин прокомментировал трагедию, произошедшую в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово.

В первую очередь, он принес соболезнования близким и родственникам жертв пожара. Говорин заявил, что смерть каждого это трагедия не только для них, но и всего государства в целом.

Он отметил, что уже появились свидетельства очевидцев о ненадлежащим образом организованной эвакуации. Сообщалось, что оповещение о пожаре также работало неисправно.

Депутат назвал это происшествие сигналом для бизнеса и контрольно-надзорных органов.

Говорин убежден, что главной должна оставаться безопасность людей. Об этом он напоминает руководителям подобного бизнеса.