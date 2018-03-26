По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны четверо человек

В рамках уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» задержаны четверо человек. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В следкоме отметили, что в были задержаны и допрошены четыре человека. Среди них - арендатор помещения, где мог быть эпицентр пожара. Также задержан глава управляющей компании, которая обслуживает ТЦ.

Согласно данным на 07:50 мск, на данный момент подтверждена гибель 39 человек.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел в воскресенье. По последней информации, погибли 48 человек и пострадали 45, еще 16 остаются без вести пропавшим.