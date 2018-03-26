Пропавшими без вести при пожаре в кемеровском ТЦ остаются 16 человек

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил об этом 26 марта в ходе селекторного совещания.

По последним данным, при пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» жертвами стали 48 человек. По заявлениям родственников и близких без вести пропали 16 человек.

На месте все еще ведутся работы, однако процесс осложняется загазованностью, большим количеством дыма и высокой температурой. Внутри здания неустойчивые конструкции. Спасатели рискуют своей жизнью и здоровьем.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заслушал доклады о пожаре в торговом комплексе. Приняты все необходимые меры. Он, в частности, распорядился помочь пострадавшим и при необходимости обеспечить их перевозку в больницы, в том числе, других городов.