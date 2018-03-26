Синоптики рассказали о «мощном потеплении» в столичном регионе

В Москву и Московскую область климатическая весна придет третьего апреля. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец

По его сего словам, в марте ожидать потепления не стоит. Он отметил, что ночью ожидается от минус 5 до минус 10 градусов, днем температура будет колебаться около нуля.

Тишковец отметил, что мощное потепление придет с опозданием на неделю - 3 апреля. По его словам, высокие показатели температуры будут в регионе к пасхе.