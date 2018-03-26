Урожай зерновых составит не меньше 100 миллионов тонн – Минсельхоз РФ

Российское министерство сельского хозяйства спрогнозировало урожай зерновых на уровне не меньше 100 миллионов тонн.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов сообщил, что провели оценку того, в каком состоянии находятся озимые поля. В результате решили, что на полях можно начинать посевы.

За прошлый год сбор зерна в России увеличился на 11,2 процента по сравнению с показателем 2016 года.

Ранее китайское государственное управление по контролю качества разрешило ввоз пшеницы из шести российских регионов. К концу 2017 года Россия увеличила поставки этой зерновой культуры за рубеж почти на 23%.