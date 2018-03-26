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По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны четверо человек

По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны четверо человек

 Пропавшими без вести при пожаре в кемеровском ТЦ остаются 16 человек

Пропавшими без вести при пожаре в кемеровском ТЦ остаются 16 человек
ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

 Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время
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7:19   26 Марта 2018
Россия
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Число жертв пожара в Кемерово увеличилось до 48 человек

Число жертв пожара в Кемерово увеличилось до 48 человек

Количество погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось на 11 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел в воскресенье. В результате пострадали 45 человек. Ранее сообщалось о 64 пропавших без вести и 37 погибших.

По уточненным данным, в результате пожара погибли 48 человек. Число пропавших без вести не уточняется.

РИА «Новости» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения сообщает, что в медучреждениях остаются девять пострадавших. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Автор: Олег Королев
#пожар #кемерово #торговый центр
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