Число жертв пожара в Кемерово увеличилось до 48 человек

Количество погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось на 11 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел в воскресенье. В результате пострадали 45 человек. Ранее сообщалось о 64 пропавших без вести и 37 погибших.

По уточненным данным, в результате пожара погибли 48 человек. Число пропавших без вести не уточняется.

РИА «Новости» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения сообщает, что в медучреждениях остаются девять пострадавших. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.