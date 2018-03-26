Алиев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в кемеровском ТЦ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал выздоровления пострадавшим при пожаре в Кемерово и выразил свои искренние соболезнования.

Торговый комплекс «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта охватило пламя. 45 человек пострадали. По последним данным, жертвами масштабного пожара стали 48 человек. Так сообщил оперативный штаб.

На месте все еще ведутся работы, однако процесс осложняется загазованностью, большим количеством дыма и высокой температурой.

На официальном сайте лидера Азербайджана разместили его обращение. Он соболезнует российскому президенту и родным погибших в комплексе. Всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.