В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве из-за ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Как сообщается, 26 марта в столице ожидается усиление ветра до пяти-десяти метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Ожидается, что ночью температура будет в районе 1-3 градусов мороза, днем - 2-4 выше нуля.

Синоптики отмечают, что сильный ветер ожидается также во вторник.

Ранее сообщалось, что в Москве наступит климатическая весна в понедельник. Ожидается, что температура днем поднимется до плюс шести.