Работы на месте пожара в кемеровском ТЦ осложняются загазованностью

Работы на месте пожара в Кемерово осложнены загазованностью и высокой температурой. Об этом сообщается на сайте кузбасского главка МЧС.

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, из них девять - дети. Без вести пропавшими числятся 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 45 человек.

Специалисты заявили, что работы на месте инцидента осложняются сильной загазованностью, высокими температурами на отдельных участках, задымлением, из-за которого практически отсутствует видимость, а также неустойчивостью конструкций ТЦ.

Ведомство отмечает, что уже 14 часов сотрудников МЧС ведут работы. Согласно плану работ, определены три участка, работа на которых ведется посменно. Сейчас проводится проливка участков обрушений, разбор завалов, а также убирается дым и проводится отгрузка строительного мусора.