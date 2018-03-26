Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны четверо человек

По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны четверо человек

 Пропавшими без вести при пожаре в кемеровском ТЦ остаются 16 человек

Пропавшими без вести при пожаре в кемеровском ТЦ остаются 16 человек
ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

 Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время
Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях

Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях

 Самолет Air Canada совершил экстренную посадку из-за дыма на борту

Самолет Air Canada совершил экстренную посадку из-за дыма на борту
По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны четверо человек

По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны четверо человек

 Пропавшими без вести при пожаре в кемеровском ТЦ остаются 16 человек

Пропавшими без вести при пожаре в кемеровском ТЦ остаются 16 человек
ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

 Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время
Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях

Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях

 Самолет Air Canada совершил экстренную посадку из-за дыма на борту

Самолет Air Canada совершил экстренную посадку из-за дыма на борту
6:59   26 Марта 2018
Весь мир
274

Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях

Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях

Торги стартовали 26 марта на Шанхайской международной энергетической бирже.

Их начало неоднократно откладывалось. Объем контракта составит тысячу баррелей. Такую информацию сообщило агентство Синьхуа. 

У Китая уже есть опыт запуска сырьевых фьючерсов. Три года назад запустили торги контрактами на никель. Объем торгов ими за полтора месяца превысил эталонные операции с никелем на Лондонской бирже металлов. 

Согласно прошлогодним данным, КНР является первым по величине импортером нефти в мире. Если инвесторы заинтересуются новым контрактом, в дальнейшем он может стать ориентиром для рынка «черного золота», а у юаня появится шанс потеснить доллар с лидирующих позиций, считают эксперты.   

Автор: Анастасия Аои
#экономика #нефть #китай #торги #фьючерсы #никель
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Меркель предрекли последний срок Весь мир
Меркель предрекли последний срок
Место на немецком политическом Олимпе, по прогнозу политолога, займет национал-консервативная «Альтернатива для Германии».
12:51   25 Марта 2018
12243
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

11:02   24 Марта 2018
15167
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
14352
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
9119
Новости smi2.ru
Меркель предрекли последний срок

Меркель предрекли последний срок

 Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

 Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»

Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»

 Ничего хорошего: в Крыму прокомментировали идею украинского омбудсмена приехать на полуостров

Ничего хорошего: в Крыму прокомментировали идею украинского омбудсмена приехать на полуостров