Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях

Торги стартовали 26 марта на Шанхайской международной энергетической бирже.

Их начало неоднократно откладывалось. Объем контракта составит тысячу баррелей. Такую информацию сообщило агентство Синьхуа.

У Китая уже есть опыт запуска сырьевых фьючерсов. Три года назад запустили торги контрактами на никель. Объем торгов ими за полтора месяца превысил эталонные операции с никелем на Лондонской бирже металлов.

Согласно прошлогодним данным, КНР является первым по величине импортером нефти в мире. Если инвесторы заинтересуются новым контрактом, в дальнейшем он может стать ориентиром для рынка «черного золота», а у юаня появится шанс потеснить доллар с лидирующих позиций, считают эксперты.