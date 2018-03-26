При пожаре в Кемерово погибли школьники, приехавшие отметить каникулы

Часть погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» приехали в Кемерово праздновать с учительницей начало весенних каникул. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой школу №1 поселка Трещевский.

Собеседник агентства сообщил, что в школу поступила информация о гибели учительницы и всех детей. Отмечается, что число жертв уточняется.

Пожар в торговом центре произошел в минувшее воскресенье. Погибли 37 человек, из них девять - дети. Пострадали 45, при этом без вести пропали десятки человек, в том числе 41 ребенок.