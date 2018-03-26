Самолет Air Canada совершил экстренную посадку из-за дыма на борту

Пассажирское воздушное судно компании Air Canada экстренно село в Вашингтоне из-за дыма на борту, сообщает CBC.

Это произошло 25 марта. Капитан сообщил, что в кабине пилота появился дым. Огонь отсутствовал. За 15 минут совершили экстренную посадку.

Судно направлялось в вашингтонский аэропорт Рональда Рейгана, но экстренно село в другом – Даллесе. Самолет не долетел 38 километров.

67 человек эвакуировали. Пассажиры очень напугались, но пострадавших нет.

Власти расследуют происшествие. Пока неизвестно по каким причинам появился дым.