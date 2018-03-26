Артисты из Южной Кореи выступят в Пхеньяне в начале апреля

Южнокорейские артисты выступят два раза: 1 и 3 апреля, сообщил глава протокольной службы президента Республики Корея Тхак Хен Мин в эфире MBC.

Тема для выступления в северокорейской столице – наступление весны. Тхак Хен Мин отметил, что второй концерт проведут совместно с артистами из КНДР.

Южная Корея предложила добавить к списку артистов Psy, прославившегося песней Gangnam style. Северокорейская сторона не отнеслась к этому положительно.

Ранее артисты из КНДР выступили в Южной Корее в период проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

В целом, отношения между Югом и Севером стали улучшаться. На конец апреля назначен саммит лидеров двух государств. 29 марта представители КНДР встретятся с представителями Южной Кореи, чтобы определить его тему и уточнить нюансы.