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5:58   26 Марта 2018
Весь мир
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Артисты из Южной Кореи выступят в Пхеньяне в начале апреля

Артисты из Южной Кореи выступят в Пхеньяне в начале апреля

Южнокорейские артисты выступят два раза: 1 и 3 апреля, сообщил глава протокольной службы президента Республики Корея Тхак Хен Мин в эфире MBC.

Тема для выступления в северокорейской столице – наступление весны. Тхак Хен Мин отметил, что второй концерт проведут совместно с артистами из КНДР.

Южная Корея предложила добавить к списку артистов Psy, прославившегося песней Gangnam style. Северокорейская сторона не отнеслась к этому положительно.

Ранее артисты из КНДР выступили в Южной Корее в период проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

В целом, отношения между Югом и Севером стали улучшаться. На конец апреля назначен саммит лидеров двух государств. 29 марта представители КНДР встретятся с представителями Южной Кореи, чтобы определить его тему и уточнить нюансы.  

Автор: Анастасия Аои
#кндр #политика #южная корея #пхеньян #артисты #psy #межкорейский саммит
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