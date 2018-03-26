В пяти районах Забайкальского края горят леса

В Забайкальском крае зафиксировано пять лесных пожарах. Об этом сообщает региональное министерство природы.

Как отмечается, на территории лесного фонда края действуют лесные пожары на общей площади 565 гектаров. Один пожар локализован в Читинском районе в Читинском районе на общей площади 55 гекатров.

Министерство сообщает, что пожароопасный сезон открылся в Александрово-Заводском, Борзинском, Акшинском, Калганском и Кыринском районах. В ликвидации огня участвуют 107 человек, задействовано 23 единицы техники.

Власти призвали жителей края к осторожному обращению с огнем.