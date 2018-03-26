После трагедии в Кемерово проверят торговые центры Сахалина и Хабаровского края

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт после пожара в ТЦ в Кемерово соболезнуют родным и близким погибших.

Они поручили специалистам проверить пожарную безопасность торговых комплексов, кинотеатров и домов культуры.

Кожемяко отметил, что места большого скопления людей должны как следует защитить от возникновения таких ситуаций. Он считает, что необходимо уделить особое внимание эвакуационным схемам, подготовке персонала к реагированию при возможном пожаре и наличию средств для его тушения.

Торговый комплекс «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта охватило пламя. Погибли 37 человек, девять из них дети. 45 пострадавших.

Согласно последней информации, спасатели покинули здание из-за угрозы обрушения и ведут проливку комплекса только снаружи.