Вашингтон еще может повлиять на Лондон в ситуации вокруг дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в российском посольстве в США.

В диппредставительстве отметили, что Белый доме еще может предотвратить негативные последствия «фейк-истории» для того позитива, который еще сохраняется в российско-американских отношениях. Подчеркивается, что отношения РФ и США более многогранны, от них зависит стратегическая стабильность во всем мире и поэтому они не должны быть «заложниками срежиссированных сюжетов».

В посольстве отметили, что у США как у главного союзника Великобритании есть уникальная возможность. Подчеркивается, что «младшему партнеру» нужно внушение и помощь, основанные на «мудрой сдержанности».