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 В пяти районах Забайкальского края горят леса

В пяти районах Забайкальского края горят леса
ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

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5:29   26 Марта 2018
Весь мир
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Посольство РФ призвало США повлиять на Лондон в вопросе по «делу Скрипаля»

Посольство РФ призвало США повлиять на Лондон в вопросе по «делу Скрипаля»

Вашингтон еще может повлиять на Лондон в ситуации вокруг дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в российском посольстве в США.

В диппредставительстве отметили, что Белый доме еще может предотвратить негативные последствия «фейк-истории» для того позитива, который еще сохраняется в российско-американских отношениях. Подчеркивается, что отношения РФ и США более многогранны, от них зависит стратегическая стабильность во всем мире и поэтому они не должны быть «заложниками срежиссированных сюжетов».

В посольстве отметили, что у США как у главного союзника Великобритании есть уникальная возможность. Подчеркивается, что «младшему партнеру» нужно внушение и помощь, основанные на «мудрой сдержанности».

Автор: Олег Королев
#великобритания #посольство рф в сша #дело скрипаля
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