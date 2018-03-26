Представители 95 стран поучаствуют в VII Московской конференции по безопасности

Поучаствовать в конференции решили 850 делегатов из 95 стран, сообщила газета «Красная звезда» 26 марта.

В публикации газеты говорится, что мероприятие посетят 31 министр обороны, пять глав международных организаций, 19 делегаций, военные атташе из 19 стран.

Главная тема, которую там поднимут, итоги разгрома ИГИЛ (Запрещена в РФ) в Сирии и перспективы установления мира в регионе. Еще одна не менее важная – взаимодействие между оборонными ведомствами.

Мероприятие становится площадкой для открытого, профессионального обсуждения широкого спектра современных актуальных проблем.

Конференция пройдет в столице Российской Федерации 4–5 апреля этого года. Она начнется с обращения министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.