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 В пяти районах Забайкальского края горят леса

В пяти районах Забайкальского края горят леса
ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

 Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

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5:12   26 Марта 2018
Весь мир
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Представители 95 стран поучаствуют в VII Московской конференции по безопасности

Представители 95 стран поучаствуют в VII Московской конференции по безопасности

Поучаствовать в конференции решили 850 делегатов из 95 стран, сообщила газета «Красная звезда» 26 марта.

В публикации газеты говорится, что мероприятие посетят 31 министр обороны, пять глав международных организаций, 19 делегаций, военные атташе из 19 стран.

Главная тема, которую там поднимут, итоги разгрома ИГИЛ (Запрещена в РФ) в Сирии и перспективы установления мира в регионе. Еще одна не менее важная – взаимодействие между оборонными ведомствами.

Мероприятие становится площадкой для открытого, профессионального обсуждения широкого спектра современных актуальных проблем.

Конференция пройдет в столице Российской Федерации 4–5 апреля этого года. Она начнется с обращения министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.  

Автор: Анастасия Аои
#москва #россия #безопасность #шойгу #политика #конференция
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