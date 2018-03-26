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 Конгресс США намерен начать расследование из-за расширения влияния КНР в Африке

Конгресс США намерен начать расследование из-за расширения влияния КНР в Африке
4:50   26 Марта 2018
Весь мир
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Конгресс США намерен начать расследование из-за расширения влияния КНР в Африке

Конгресс США намерен начать расследование из-за расширения влияния КНР в Африке

Председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Девин Нуньес рассказал об этом 25 марта в эфире Fox News.

Нуньес отметил, что американская сторона особенно заинтересована в информации о военном присутствии, как действующем, так и потенциальном, которое устанавливает КНР. Он сообщил, что Китай открыл военную базу, в Джибути. Конгрессмен добавил, что это выгодное со стратегической точки зрения расположение. Расширение военного присутствия Китая в Африке обусловлено резким увеличением экономической активности Пекина в данном регионе. 

Председатель спецкомитета предполагает, что еще Китай хочет получить контроль над властями других государств, манипулируя ими путем вложения средств в финансовый или энергетический секторы.

Китай представляет для Соединенных Штатов быстро растущую угрозу нацбезопасности, добавил Нуньес.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #китай #африка #конгресс сша #нуньес
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