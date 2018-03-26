В Дамаске при обстреле со стороны боевиков погиб один человек

В результате обстрела со стороны боевиков в сирийской столице погиб один человек. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, обстрелы Дамаска и его пригородов возобновились после временного затишья, связанного с переговорным процессом. Евтушенко сообщил, что ракетному обстрелу подверглось здание спортклуба в столичном районе Элль-Мезза. В результате пострадали шесть человек.

В пятницу сообщалось, что при обстреле сирийской столицы погибли четыре человека, еще 18 пострадали.