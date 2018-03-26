В горящем кемеровском ТЦ возникла угроза обрушения межэтажных конструкций

Глава МЧС Владимир Пучков поручил продолжить снаружи проливку конструкций ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

На совещании Пучков заявил, что проливка основных конструкций будет происходить только через технику наружного водоснабжения.

В свою очередь МЧС Владлен Аксенов сообщил, что межэтажные конструкции проседают, в связи с чем возникает угроза их обрушения.

Представитель оперативного штаба на месте инцидента уточнил, что была объявлена ликвидация открытого горения на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Сейчас идет проливка сгоревших конструкций.