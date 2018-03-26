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4:26   26 Марта 2018
Весь мир
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Uber объединит бизнес с Grab в Юго-Восточной Азии

Uber объединит бизнес с Grab в Юго-Восточной Азии

Газета The Straits Times сообщила такую информацию 26 марта.

Малайзийская технологическая компания, предлагающая широкий спектр услуг такси, Grab была главным региональным конкурентом Uber. В публикации говорится, что компании применят опыт создания новой платформы похожий на используемый в КНР и России. В том числе, летом 2017 года «Яндекс.Такси» и Uber решили объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в РФ, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и Белоруссии.

Газета сообщает, что информацию о сделке в скором времени обнародуют.

Существующая вот уже шесть лет Grab имеет свыше 86 миллионов скачиваний приложения для смартфона. Оно удобно для пользователей, так как там присутствует чат для общения водителя и пассажира, а еще оно уже два года обладает функцией перевода на случай, если они говорят на разных языках. Компания действует примерно в 190 городах.  

Автор: Анастасия Аои
#весь мир #такси #юго-восточная азия #uber #grab
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