Uber объединит бизнес с Grab в Юго-Восточной Азии

Газета The Straits Times сообщила такую информацию 26 марта.

Малайзийская технологическая компания, предлагающая широкий спектр услуг такси, Grab была главным региональным конкурентом Uber. В публикации говорится, что компании применят опыт создания новой платформы похожий на используемый в КНР и России. В том числе, летом 2017 года «Яндекс.Такси» и Uber решили объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в РФ, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и Белоруссии.

Газета сообщает, что информацию о сделке в скором времени обнародуют.

Существующая вот уже шесть лет Grab имеет свыше 86 миллионов скачиваний приложения для смартфона. Оно удобно для пользователей, так как там присутствует чат для общения водителя и пассажира, а еще оно уже два года обладает функцией перевода на случай, если они говорят на разных языках. Компания действует примерно в 190 городах.