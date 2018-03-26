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 Кузнецова выступила за усиление безопасности в местах скопления детей

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3:59   26 Марта 2018
Россия
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Кузнецова выступила за усиление безопасности в местах скопления детей

Кузнецова выступила за усиление безопасности в местах скопления детей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала пожар в ТЦ Кемерова. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

Кузнецова отметила, что в современных ТЦ создаются детские площадки и клубы для досуга или празднования детских дней рождения. Она подчеркнула, что из-за этого требуется более повышенных мер безопасности в таких местах.

Омбудсмен отметила, что причину произошедшего установит следствие, проводимое в СК и МЧС.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков поручил организовать адресную работу с семьями пострадавших и погибших при пожаре в кемеровском ТЦ.

Автор: Олег Королев
#кемерово #тц #анна кузнецова #детский омбудсмен
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