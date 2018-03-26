Второй лайнер МС-21 испытают в апреле

Второй МС-21 вышел из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода 25 марта.

Наземные испытания лайнера пройдут в апреле, а летные в мае, сообщает РИА «Новости».

Первый испытательный лайнер МС-21 поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода в мае прошлого года. Он летел на протяжении получаса на высоте 1000 метров со скоростью 300 километров в час. Испытания прошли успешно.

Этот лайнер может вместить 211 пассажиров. Он лучше любых аналогов за счет своих характеристик. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сообщал, что предполагаемая доля российских комплектующих в летательном аппарате составит около 50 процентов. Серийное производство переносили. По последним данным, оно запланировано на 2020 год.