Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до 45 человек

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали 45 человек. Об этом заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов во время совещания.

Ранее следовали сообщали о 20 пострадавших.

Замминистра сообщил, что всего пострадали и погибли 82 человека. Он уточнил, что число погибших не изменилось - оно составляет 37 человек.

По последним данным, спасатели более часа назад покинули горящее здание из-за угрозы обрушения. На данный момент проливка ТЦ ведется только снаружи. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил «РИА» Новости», что на данный момент объявлена ликвидация открытого горения на площади 1,6 тысячи квадратных метров.