В посольстве прокомментировали предложение о вхождении Британии в состав РФ
Посольство России в Великобритании прокомментировало шуточное предложение журналиста британской газеты The Times «войти в состав России». Об этом сообщается на странице диппредставительства в Twitter.
Ранее британский сатирик Джайлс Корен предложил представить аннексию Великобритании Россией. В статье говорится, что если бы Лондон «перестал сопротивляться», то у страны бы появилась гигантская армия, был бы «домашний» чемпионат мира по футболу и ряд других преимуществ.
В Twitter посольства опубликовали фотографию статьи, сопроводив ее подписью «отличный стартап».
Great startup. pic.twitter.com/eMZWRAhXCX— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 24, 2018