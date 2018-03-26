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ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

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3:17   26 Марта 2018
Весь мир
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В посольстве прокомментировали предложение о вхождении Британии в состав РФ

В посольстве прокомментировали предложение о вхождении Британии в состав РФ

Посольство России в Великобритании прокомментировало шуточное предложение журналиста британской газеты The Times «войти в состав России». Об этом сообщается на странице диппредставительства в Twitter.

Ранее британский сатирик Джайлс Корен предложил представить аннексию Великобритании Россией. В статье говорится, что если бы Лондон «перестал сопротивляться», то у страны бы появилась гигантская армия, был бы «домашний» чемпионат мира по футболу и ряд других преимуществ.

В Twitter посольства опубликовали фотографию статьи, сопроводив ее подписью «отличный стартап».

 

Автор: Олег Королев
#россия #великобритания #посольство
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