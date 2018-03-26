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 Обломки станции «Тяньгун-1» могут упасть на территорию одной из стран Европы

Обломки станции «Тяньгун-1» могут упасть на территорию одной из стран Европы
3:14   26 Марта 2018
Весь мир
57

Обломки станции «Тяньгун-1» могут упасть на территорию одной из стран Европы

Обломки станции «Тяньгун-1» могут упасть на территорию одной из стран Европы

Американская газета The Hill сообщает, что обломки сходящей с орбиты космической станции Китая могут упасть на Испанию, Португалию, Францию или Грецию.

В публикации сказано, что специалисты из Аэрокосмической корпорации, находящейся в Калифорнии, рассчитали сход с орбиты «Тяньгун-1». По их версии это произойдет в период с 29 марта по 4 апреля. Точность прогноза времени и места вероятного падения частей будет повышаться по мере приближения указанной даты.

Входя в плотные слои атмосферы, станция разрушится. Большинство обломков сгорит. Однако, по мнению экспертов, некоторые, даже возможно большие весом в центнер, все-таки долетят до Земли. Они сообщили, что упадут части станции в океан или на перечисленные страны.

Два года назад в китайских СМИ появились заметки, что связь со станцией прекращена. Контроль над ней, вероятно, утратили из-за израсходованного топлива.  

Автор: Анастасия Аои
#европа #китай #космос #станция #обломки #тяньгун-1
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