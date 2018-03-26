Обломки станции «Тяньгун-1» могут упасть на территорию одной из стран Европы

Американская газета The Hill сообщает, что обломки сходящей с орбиты космической станции Китая могут упасть на Испанию, Португалию, Францию или Грецию.

В публикации сказано, что специалисты из Аэрокосмической корпорации, находящейся в Калифорнии, рассчитали сход с орбиты «Тяньгун-1». По их версии это произойдет в период с 29 марта по 4 апреля. Точность прогноза времени и места вероятного падения частей будет повышаться по мере приближения указанной даты.

Входя в плотные слои атмосферы, станция разрушится. Большинство обломков сгорит. Однако, по мнению экспертов, некоторые, даже возможно большие весом в центнер, все-таки долетят до Земли. Они сообщили, что упадут части станции в океан или на перечисленные страны.

Два года назад в китайских СМИ появились заметки, что связь со станцией прекращена. Контроль над ней, вероятно, утратили из-за израсходованного топлива.