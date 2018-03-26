Медведев заслушал доклады о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заслушал доклады главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Ольги Голодец о пожаре в торговом комплексе в Кемерово.

Такую информацию сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

Пожар высокой сложности, чтобы его ликвидировать применяют все спасательные мощности.

Скворцову отправили на место происшествия. Медведев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим, если нужно, обеспечить их перевозку в больницы, в том числе, других городов.

Голодец рассказала Медведеву о мерах поддержки, планируемых для пострадавших и родных жертв.

Специалисты проводят спасательную операцию, рискуя жизнью и здоровьем. Внутри здания неустойчивые конструкции, большое количество дыма, высокая температура.

Согласно последним данным, из-за крупномасштабного разросшегося пламени погибли 37 человек, среди них девять детей, еще 44 пострадали. 11 человек в тяжелом состоянии. Замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков сказал, что на данный момент ищут 41 ребенка.