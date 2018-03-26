Число погибших детей при пожаре в Кемерово увеличилось до девяти

При пожаре в центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли девять детей. Об этом сообщает «Россия 24» со ссылкой на заместителя начальника регионального главка МЧС Бориса Дедюхина.

В эфире телеканала процитировали слова Дедюхина, сказанные на селекторном совещании. Согласно его заявлению, погибли 37 человек. Он отметил, что жертв тяжело опознать.

По предварительным данным, среди погибших - девять детей.

В свою очередь заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков сообщил телеканалу, что на данный момент ведется поиск 41 ребенка.