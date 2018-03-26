СМИ: Следователи допрашивают владелицу сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

В СУ СКР по Кемеровской области допрашивает владелицу сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» Надежду Судденок. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на источник.

Отмечается, что решение о ее задержании будет принято после допроса. Решения об аресте не принималось.

Ранее СМИ сообщали, что в здании ТЦ не сработали системы пожаротушения и сигнализации. Последняя плановая проверка спасательного ведомства проводилась два года назад.

Сообщение о задымлении в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» поступило днем в воскресенье. Следователи подтвердили гибель 37 человек.