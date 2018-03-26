Трамп хочет уволить министра по делам ветеранов США – СМИ

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет уволить американского министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина, сообщает Associated Press.

В публикации агентства написано, что объявят такое решение, возможно, уже на этой неделе. Министра могут отстранить от дел из-за подозрений в нецелевом расходовании средств. На Шалкина пожаловались после того, как он якобы попросил своего охранника сопроводить его во время похода в магазин и везти тележку.

Нескольких сотрудников администрации американского президента в последние недели уволили. Некоторые ушли по своему желанию. Так с поста государственного секретаря сместили Рекса Тиллерсона. Официально, после 31 марта, его место займет директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео.

The Wall Street Journal сообщает, что Тиллерсон может стать ректором Университета Техаса. В целом у бывшего госсекретаря множество предложений о работе.