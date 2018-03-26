Пучков: Зайти в некоторые помещения горящего ТЦ в Кемерово все еще невозможно

Глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков на оперативном совещании на месте ЧП заявил, что спасатели все еще не могут попасть в некоторые помещения горящего торгового центра «Зимняя вишня».

Специалисты проводят спасательную операцию, рискуя жизнью и здоровьем. Внутри здания неустойчивые конструкции, задымление, высокая температура.

По последним данным, из-за крупномасштабного разросшегося пламени погибли 37 человек, еще 44 пострадали. У 11 из них тяжелое состояние.

Зампред комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что внутри торгового комплекса находилось много легковоспламеняемых материалов и специалистам предстоит ответить, насколько комплекс соответствовал требованиям пожарной безопасности.