Крупнейшие пожары в мире за последнее десятилетие

Крупный пожар в кемеровском ТЦ унес жизни 37 человек. «Федеральное агентство новостей» составило список масштабных пожаров за последние десять лет.

Так, в 2009 году пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности.

В 2010 году при пожаре из-за засухи и жары в Калифорнии скончались 28 человек. Было уничтожено более 3,5 тысячи строений.

Летом 2011 у берегов Судана потерпело судно с мигрантами, направляющимися в Саудовскую Аравию. При пожаре жертвами стали 197 человек, в живых осталось трое.

При пожаре в 2012 году в стоилце Катара погибли 19 человек. Все жертвы были иностранцами.

Жертвами пожара на на птицеферме в Китае в 2013 году стали 120 человек. Возгорание началось из-зза утечки аммиака.

В мае 2014 года в Одессе при пожаре в Доме профсоюзов скончались 42 человека. Во время масштабных столкновений между украинскими радикалами и сторонниками федерализации Украины последние попытались укрыться в помещении, однако его забросали «коктейлями Молотова».

В 2015 году при взрыве на автозаправке в Гане погибли 175 человек. Причиной инцидента стала утечка топлива, которая случилась из-за потопа. На заправке люди искали убежище от стихии.

Во время пожара в храме Паравур в Индии в 2016 году умерли 106 человек. Причиной инцидента стал фейерверк, который попал на крышу склада.

В минувшем году при пожаре в Grenfell Tower в Лондоне скончались 80 человек. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неисправного холодильника.