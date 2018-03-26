Экс-президент США Картер выступает против идеи импичмента Трампа

Бывший американский лидер Джимми Картер 25 марта сообщил, что не поддерживает идею смещения с поста действующего лидера Дональда Трампа.

От своего мнения он не намерен отступать, даже если специальный прокурор Роберт Мюллер найдет доказательства нарушения законов Соединенных Штатов Трампом. Картер уверен, что нынешний президент хочет хорошо выполнять свою работу и поэтому ему следует оставаться на посту весь срок. Однако он считает, что при обнаружении нарушений следует немедленно объявить о них. Такую информацию сообщает CBS.

Такую тему Картер поднял, потому что периодически к импичменту американского главы призывают демократы.

Накануне Картер предложил Трампу помощь в проведении переговоров с северокорейской стороной. Он рассказал, что ему уже доводилось общаться с властями КНДР и поэтому появилось понимание того, в чем они нуждаются. Картер выразил готовность отправиться в Северную Корею, если это будет необходимо.